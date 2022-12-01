墨西哥雖然在小組賽末輪試圖力挽狂瀾，成功以2比1擊敗沙烏地阿拉伯拿下首勝，但因為淨勝球關係排在小組第3，所以無緣闖進16強，結束了連續7屆世界盃都能打進淘汰賽的紀錄，墨西哥總教練馬提諾（Gerardo Martino）也難辭其咎，賽後宣布他將會交出國家隊兵符。

60歲的馬提諾在2019年接任墨西哥總教練席位，帶領球隊拿下2019-20年中北美及加勒比海國家聯賽及2021年美洲金盃2座亞軍，執教成績為42勝、12平、12負，成績相當不錯，只是墨西哥在本屆世界盃小組賽表現太差，只以1勝、1平、1負拿到4分積分，無緣世界盃16強。1978年世界盃之後，墨西哥只要打進會內賽就一定不缺席16強，卻在今（1）日畫下句點。

根據《CBS Sports》報導，墨西哥足協此前有意與馬提諾續約至2026年，因為下一屆世界盃將會是墨西哥、美國及加拿大合辦，但是歷經這次小組賽低迷表現，也讓墨西哥足協改變了想法。馬提諾表示自己要為球隊被淘汰而負責，也感謝墨西哥足協長年的支持，「當裁判吹響全場比賽結束的哨音，我的合約也結束了，輸球的全部責任全都由我來承擔。」

日前伊朗被淘汰出局後，葡萄牙籍總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）也在個人IG宣布離開球隊，馬提諾成為第2位在世界盃期間宣布下台的總教練。