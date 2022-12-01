口罩禁令今（1日）鬆綁，民眾去室外可以不用戴口罩，重症加護醫師陳志金今分享，500多個日子以來，終於可以不用戴口罩出門，但走到路上卻發現路人都還是戴著口罩，讓沒有戴口罩的他，感覺就像是沒穿褲子一樣，不太自然，引起網友討論。

陳志金今天在臉書上發文說，今天是口罩禁令鬆綁的第一天，也是過去500多個日子以來，第一次可以不用戴口罩上街，而且今天天氣轉涼，走在路上、呼吸著早晨的空氣真的很舒服，但也有點不太習慣。

陳志金指出，剛剛遇到的行人幾乎都還是戴著口罩，讓他一度擔心自己是否記錯了鬆綁的時間點，且因為只有自己沒戴口罩，走在路上感覺像是沒穿褲子出門一樣，有點尷尬，到後來只敢在四下無人的時候把口罩脫掉，看到有人來就想掏出口罩戴上。

陳志金表示，由於從今天開始在室外可以不用戴口罩，因此他早上還特別花了一些時間刮鬍子和刷牙，不曉得大家是否也一樣，不戴口罩以後，早上得要花更多時間來修理門面，也很好奇大家室外不用戴口罩的第一天還習慣嗎？

貼文引起網友討論，多數人坦言今天出門的時候，都還是忍不住戴起口罩，一方面是擔憂疫情真的安全了嗎？另一方面是因為今天較冷，戴口罩騎車可保暖口鼻。「我也在思考著，何時跟囗罩道別」、「不戴口罩，真的安全嗎」、「冷冷的天，口罩戴上保暖」、「涼涼的天氣戴著口罩比較好」。