美國聯準會（Fed）放鴿，台股加權指數1日開高在15,059.92點，權王台積電（2330）開高在506元，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛往上衝高，元宇宙概念股、化工股等類股落後補漲，帶動加指數早盤大漲逾200點，輕鬆飛越15,000點關卡。

美股大漲，因Fed主席鮑爾表示最快12月就會放緩升息幅度，並暗示美國經濟可望「軟著陸」；但也表示，政策收緊仍需持續一段時間，需要看到通膨下降更明確的訊號。

道瓊工業平均指數11月30日終場上漲2.18％（737.24點）、收34,589.77點。那斯達克指數上漲4.41％（484.22點）、收11,468.00 點。費城半導體指數上漲5.85％（156.20點）、收2,826.85點。

元富投顧指出，台股11月份月線大漲1,929點，外資單月回補台股1,867億元，而新台幣也大幅回升到31元，技術面看，月KD也由低檔交叉向上，12月份就看美國Fed的升息力道。

通膨率若可以持續下降，12月升息2碼，且明年升息腳步和空間都縮小，則台股12月份有機會再向上挑戰年線16,000～16,500點，目前下檔支撐，已經提高到14,000點。

元富投顧建議，可在14,200～15,000點位區間，利用震盪汰弱換強。