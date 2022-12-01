好市多會不定期推出商品試吃，一名女網友表示，昨日下午到好市多，看到美牛試吃攤位，她先拿了兩份給女兒及母親，正當她要出手拿第3份時，試吃員在她面前吃掉，她當場傻眼，立刻投訴試吃員的主管，事後她將經過PO上網說，「希望大家不要遇到這種事」，反遭網友砲轟，「會不會太誇張，超級奧客」。

原PO昨（11月30日）於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨下午到好市多汐止店採買，看到美牛試吃攤位，她和女兒及母親立刻靠過去拿試吃，當時試吃攤僅剩3份，她先拿2份給女兒和母親，正當她轉頭要拿最後一份時，看到試吃員在她面前吃掉。

原PO表示，前幾周到好市多排隊試吃牛肉，也是同一名試吃員，對方給她肥肉就算了，這回在她面前把肉吃下肚，她傻眼地說「我觀察他很久了，不知道是不是有業績壓力，還是本身就是個勢利眼的人，看到常排隊不買的客人有差別待遇。」

原PO氣到請試吃員的直屬長官出面解釋，對方給她的答覆是，「最後一份調味料撒太多，試吃員才會自己消化。」但她仍質疑最後3份是同時間做好，若真的味道不佳，試吃員可以在當下說明，而不是直接吃掉，「希望大家不會遇到這種事」。

貼文曝光，網友都看傻眼，「還叫直屬長官來妳會不會太誇張？不就是個試吃，妳至於嗎？」、「今天如果讓妳吃到那份重鹹的，又是另一篇貼文了」、「我覺得妳想太多了！還請主管來，妳有想過試吃員可能因為妳失業嗎？」、「妳非得搞到全台灣都知道妳是超級奧客才甘願嗎？」、「是不是他也認出妳不常買，然後又常去試吃，所以吃給妳看？」、「我到底看了什麼，為了這個叫對方的直屬主管出來，想吃妳就買啊」。

留言中也有人指試吃員脫口罩吃東西很誇張，「好誇張，試吃員可以摘口罩？違反規定了吧？」、「無論其他，試吃員站在那邊吃試吃品這點太扯，這麼多人護航成這樣也誇張」。