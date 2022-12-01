9、10月期統一發票已於11月25日開獎，財政部今日下午將公布中獎清冊，其中1000萬元特別獎，中獎號碼為「11174120」，計有15張中獎；另外，200萬特獎中獎號碼「59276913」，有12張中獎。

●7-ELEVEN 2消費者中千萬 48元買飲料中大獎

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市岡山區程香門市購買48元的飲品；一人在台中市北屯區萬寶門市購買241元的飲品、統一麵包及購物袋。

還有2位獲得2百萬特獎，一人在台中市大里區美群門市支付10元的繳費手續費；一人在新竹縣湖口鄉力成貳門市購買49元的飲品。

●全家1消費者幸運中千萬 花154萬買麻辣燙等商品

全家便利商店這期統一發票開出1組特別獎1000萬元，消費者在「全家」高雄天誠店購買麻辣燙等4項餐飲商品，共花費154元就幸運中大獎。

特獎200萬元則開出2組，幸運得主分別於「全家」永和御林店、台南南園店消費，其中有消費者僅花費38元就將200萬大獎抱回家。

●萊爾富1位幸運消費者中大獎 消費125元

萊爾富表示，這期統一發票千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃縣觀音店，這位幸運兒僅消費125元購買相關商品就中了1000萬元特別獎。

●全聯開出1張200萬特獎 幸運兒得主只花48元買保鮮膜

全聯福利中心也公布，這期統一發票共開出一張200萬特獎，開出特獎的門市為新店捷運店，得主僅花費了48元，購買保鮮袋，就幸運中獎，提醒民眾記得對發票。

財政部表示，9、10月期統一發票兌獎期間為今年12月6日起至2023年3月6日止，中獎者記得期間內領獎。