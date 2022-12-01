日本桌球天后福原愛去年閃電離婚，同時被媒體拍到在橫濱與一位已婚的高帥男出遊，高帥男去年底同步和妻子離婚，對方正宮一度坦言婚變與福原愛有關，但上月中，福原愛突然發表聲明，強調所謂不倫戀傳聞純屬原告的誤解，也已經撤銷提告，揚言未來若有不實報導，不排除採取法律途徑解決，而眼尖網友發現，福原愛個人微博最近悄悄刪除該聲明，僅剩工作室仍存有該聲明，原因為何令外界好奇。

福原愛去年因東京奧運回到家鄉，未料和江宏傑的5年婚姻開始崩壞，福原愛先在節目上表示有回日本生活的意願，江宏傑語帶保留說會再討論，不久後，福原愛便被拍與高帥男在橫濱出遊，甚至住進同一間飯店，但福原愛強調，兩人是各住一間房，沒有不倫的行為，並稱對方是自己的心靈支柱。

福原愛上月中發聲明澄清緋聞。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

而高帥男不久也和太太提離婚，高帥男前妻之後更向媒體披露福原愛寫給高帥男的情書，信紙圖案是可愛的企鵝，福原愛信中表示：「在各式各樣的人離開我，或出於好奇接近我的情況下，只有你一如既往地平等對待我、珍惜我」，並表示兩人之後要互相加油，最後署名是「最喜歡你笑容的小愛 上」。

福原愛刪文，最新貼文停在上月初。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

對此，福原愛上月15日發文曬出律師聲明，文中表示：「原告對福原愛女士的訴訟主張，是基於未完全了解事實而產生的誤解，並不存在破壞原告婚姻的事實」，而該訴訟已經在同日撤銷，今後若有相關的不實報導，也會採取法律措施維護權利，但近日，福原愛將該篇貼文刪除，最新發文停在上月底的生日文，僅剩福原愛工作室微博留有該篇聲明，不知原因。