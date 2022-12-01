110年九合一選舉落幕，其中曾獻瑩在競爭激烈的大安文山區，以新人之姿中拿下２１８８８票、高票當選後，曾獻瑩持續以腳踏車及至市場步行謝票，親民又樸實的作風，贏得民眾好評。

曾獻瑩以新人之姿如同黑馬般高票當選，他選擇以近距離方式傾聽民眾心聲，學習做好人民的公僕。 （圖片來源／曾獻瑩臉書）

曾獻瑩表示：「腳踏車環保、不擾民，可以隨時停下來讓大家多認識我、彼此交流，與民眾做近距離互動，傾聽人民的心聲，可以幫助獻瑩做好人民的公僕。」他認為市議員就是要為民喉舌、瞭解民意、謙卑傾聽，因此腳踏車和步行拜票是很好的方式。

曾獻瑩的這台腳踏車充滿親子回憶，他也很感謝大學里里長吳沛璇陪著他沿街謝票。（圖片來源／曾獻瑩臉書）

「這台腳踏車過去陪伴我載兩個孩子上學，如今成為我走進和接觸民眾的好夥伴」曾獻瑩回憶。這也如同曾獻瑩在他的臉書寫道：「高票當選是責任的開始，他願意做人民的僕人。」在第一線傾聽民意，實現愛家承諾。

民眾對於曾獻瑩以騎腳踏車的方式謝票感到新奇，但也覺得相當環保又樸實。 （圖片來源／曾獻瑩臉書）

民眾看見當選的市議員以這樣的方式謝票都覺得新奇，紛紛表示：「很清新的作風，太可愛了啦！」、「樸實又環保，真的很讚！」、「看見議員騎單車，如此純淨誠懇的謝票，好感動。」有民眾見到本人很開心，驚喜的說：「我有投你喔！」還有民眾體貼地給予關心：「謝票之餘，也別忘了多休息，回復體力。」也有人期許：「恭喜高票當選，期望您的當選，能感動更多懂真理、辨是非的優秀人才為民服務。」

在掃街謝票的過程中，已有許多民眾向曾獻瑩提出有關教育和家庭的需要及期待，他也再次承諾會盡責的為市民把關，監督市府預算用在正確的地方，發揮最好的效果，他感性地說：「獻瑩出身基層，我會不忘初衷，更加努力，不辜負廣大市民對我的期望，希望能為人民帶來健康、和樂、富足的未來。」