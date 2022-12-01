連接器廠宏致(3605)接單報佳音，車用產品拿下歐洲車用Teir 1廠ADAS等相關產品訂單，預計明年第2季及第3季開始出貨，推升明年車用產品年成長30%，電子標籤亦拿下約8億元大訂單，宏致董事長袁万丁表示，但隨著新客戶新產品於明年第2季開始放量，樂觀看待明年營收及獲利都會比今年好。

宏致深耕「I(工業)C(雲端網通)A(車用電子)N(NB及3C)」領域，過去幾年陸續透過併購公司強化產品線，逐步轉型成為提供客戶精密零組件整體解決方案廠，雖然今年整體營運受到全球總經大環境不佳，NB客戶庫存調整等不利因素影響，不過車用相關產品表現亮眼，今年較去年成長40%到50%，網通伺服器亦因公司著重在相關新產品開發，產品線逐漸完善，業績持續穩定成長。

不過，雖然今年的營運很辛苦，尤其是7月及8月終端市場需求急凍，致使宏致營運遇逆風，但近期終端市況已經逐漸回穩，宏致逆風中出擊，接單也捎來好消息，車用及電子標籤都有大單入袋，網通伺服器產品亦可望搭上Intel及AMD兩大新平台換機潮，讓宏致明年營運展望轉趨樂觀。

就新訂單來看，在車用電子方面，宏致經過長期耕耘，日前正式拿下歐洲Tier 1廠車用電子產品大訂單，包括：ADAS自動駕駛輔助系統、車用娛樂系統、汽車ECU等產品，預計明年第2季及第3季開始出貨，今年宏致車用產品營收年增高達40%，儘管營收規模放大，在新客戶訂單挹注下，預估明年成長幅度仍可達30%，明年車用產品佔公司營收比重亦可超過10%。

除車用產品，在應用日益廣泛電子標籤，宏致也吞下大單，電子標籤連接器拿下總金額高達8億元訂單，預計明年第2季開始有明顯貢獻，為公司營運再添動能。

隨著網通伺服器及車用等產品佈局發酵，目前NB產品佔比已降至30%到40%，網通伺服器產品佔營收比重已逾30%，明年在伺服器新平台推出、產品線又完整下，預估明年網通伺服器產品營收可望較今年成長20%。

袁万丁表示，雖然大環境還有不少變數，明年上半年整個產業還是低迷，隨著新客戶新產品於明年第2季開始放量，樂觀看待明年營收及獲利都會比今年好。