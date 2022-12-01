前立委郭正亮在政論節目指出，若2024年民進黨派出賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競選總統，柯文哲將「完全被邊緣化」。對此，新北市長侯友宜今受訪表示，這幾年在雙北議題上常有機會跟柯市長合作，非常感恩柯市長這幾年的協助，大家共同攜手合作讓雙北愈來愈好，希望他繼續努力、加油， 未來蔣萬安當市長，他也會一本初衷，兩個市長攜手合作，讓雙北更好。

被問到會不會承擔2024？侯友宜並強調，他現在是新北市長，要好好做代誌。