中油石門供油中心張姓技術員，涉嫌利用車輛維修等業務採購機會，按月收受回扣，還接受花酒招待，案經基隆地檢署指揮調查局基隆市調查站、新北市調查處、航調處基隆站搜索偵辦後，初估張男收回扣長達21年、受賄金額3328萬元，6名涉案業者也獲利約262萬。基隆地檢署今偵結，將張男及廠商共6人起訴，聲請沒收不法所得約3600萬元。

今年4月，基檢接獲基隆市調站、廉政署情資，任職中油石門供油中心技術員長達30多年的張男，利用負責油罐車、氣槽車的鈑金噴漆維修及零件採購業務職務之便，浮報品項、按月收取回扣、接受業者招待喝花酒等方式，獲取不當利益。

長期收賄的中油張姓員工，都在辦公室收回扣，增加檢調蒐證困難，直到他被調職後，與業者相約小吃店吃飯收賄，才取得受賄關鍵事證。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

檢調組成專案小組調查後，今年4月指揮基隆市調站蒐證，但張男行事小心，收受回扣的地點，往往都在外人難以進入的辦公室內，一度使蒐證行動不順利。

直到今年6月，中油將張男調離原職後，7月底，張男與廠商相約在某小吃店吃飯收取賄款，讓緊盯張男已久的辦案人員，終於取得了關鍵性的收賄事證。

檢察官8月4日指揮專案小組搜索張男辦公室、住處、業者公司及住處等8個地點，查扣張男帳戶內高達650萬多元不法所得，檢方複訊後，認為張涉犯《貪汙治罪條例》收受回扣、職務詐欺等罪嫌重大，向基隆地院聲請羈押禁見獲准；唐姓、陳姓業者分以30萬、20萬交保。

基檢聲押張男獲准後持續擴大偵辦，26日上午檢察官指揮專案小組針對曾向張男行賄的多家廠商發動第2波搜索，並約談廖姓、蔡姓、蕭姓、曾姓等4位業者到案，檢方偵訊後，諭知廖姓、蔡姓、蕭姓3業者，各以50萬交保；曾姓業者40萬交保。

基隆地檢署偵結表示，張男身為基層公務員，竟長期營私舞弊上下其手長達20餘年，不法所得多達3328萬元，重創公務員廉潔形象，其所屬機關猶渾然不知，顯見內稽內控機制有精進改善必要。呼籲國營事業應適時檢討內部控制、監督及稽核制度之有效性，員工輪調機制之落實，以避免舞弊情事再次發生。