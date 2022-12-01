國民黨台北市議員張斯綱。（圖／取自張斯綱臉書）

九合一選舉藍營大勝，不僅北北基桃大獲全勝，就連南部地區也差點翻轉，讓支持者為之振奮。國民黨台北市議員張斯綱點名，代表藍營出征的台南市長候選人謝龍介、高雄市長選人柯志恩、嘉義縣長候選人王育敏、屏東縣長候選人蘇清泉，這4人嚇出民進黨一身冷汗，為藍營締造南部近來選舉最佳成績，他們的奮戰精神感動了許多人，這股氣藍營必須要維持下去，直到勝利來臨的那一天。此說法獲得大批網友認同，盛讚這4人讓藍營看見希望。

張斯綱日前在臉書發文表示，當大家目光焦點放在北部縣市長國民黨大勝之餘，請別忘了南部縣市長候選人為這次選戰拚盡全力的動人身影。張點名謝龍介、柯志恩、王育敏、蘇清泉4人，盛讚在他們的努力下，這次南部可說是國民黨近幾次選舉得票最好的一次，嚇出民進黨一身冷汗，大家真的必須給他們一個大大的掌聲。

張斯綱指出，這4大戰神拚盡一切、越戰越勇，用行動告訴民眾「我們願意去做並且可以做得更好」，這樣的國民黨才值得人民託付，這樣的國民黨才有未來。這次南部縣市長候選人奮戰的精神，感動了許多人，這股氣我們必須要維持下去，直到勝利來臨的那一天。張也強調，「戰士不該孤單」，屏東選舉過程出現許多瑕疵，蘇仍在奮戰中，呼籲大家全力支持並聲援他採取法律行動，為屏東縣民追出真相。

這篇文章獲得超過5200個讚、逾300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「加油，南部黃金4戰士」、「你們辛苦了， 雖敗猶榮， 我們是最棒的， 繼續加油」、「沒錯！不能只看北部，南部這4大戰神真的讓人很感動」、「國民黨如果都像你們就有救了」、「只有你第一個發言關心南部，屏東有問題該集合全黨之力關心蘇先生，大家集氣幫他，這才是一家人」。