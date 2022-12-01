蔬菜農藥超標率達36.3％！消基會今天公布抽測市面80件蔬菜採樣結果，其中不合格率達36.3％，又以辣椒類不合格率達64.3％最高，相較衛福部監測計畫的逾9成合格率相差甚多，消基會呼籲，食藥署及各縣市衛生局應強化抽驗力道，確保消費者食用安全。

消基會指出，小白菜類抽測26件、8件不合格、不合格率達30.8％，青江菜類抽測26件、8件不合格、不合格率達30.8％，甜椒類抽測14件、不合格4件、不合格率達28.6％，辣椒類抽測14件、不合格件數9件，不合格率達64.3％，其中甚至有1件小白菜的「芬普尼」及「百利昔芬」，超過標準值分別達150倍及140倍。

消費者文教基金會董事長吳榮達表示，此次針對4項常見農藥殘留不合格蔬菜檢驗，不合格率達36.3％，其中辣椒類更達64.3％，「超過一半的辣椒都不合格」，相較食藥署公布的今年市售蔬果農產品1至8月不合格率平均約7.6％高出甚多，推測為抽測通路不同所致，消基會不只抽測大賣場、超市，傳統市場、攤販皆有抽測，「更能貼近市場實際情況」。

消費者文教基金檢驗委員會召集人李德仁提醒，蔬果類中以有蒂頭類如蕃茄、甜椒及辣椒較易農藥殘留，部分攤販販售的葉菜甚至可能帶土，導致農藥殘留易超標，建議消費者購買蔬果時應慎選通路、選擇產銷履歷或有機產品，購買後則務必清洗，以減少攝食農藥的機會。