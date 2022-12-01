九合一選舉花蓮檢警調查獲近30件賄選案件，2件幽靈人口案，隨縣議會議長、鄉鎮市民代表會主席選舉即將展開，花蓮地檢署已組成專責查賄小組，全力追查賄選介入選舉等各項跡證，並祭出高額獎金鼓勵知悉賄選情事民眾勇於檢舉，盼能藉此端正選風。

花蓮地檢署昨邀集轄區檢警調廉等單位，舉辦「111年度縣議會議長、鄉鎮市民代表會主席暨選後查察賄選會議」，花蓮高分檢檢察長洪培根先是肯定九合一選舉前，大家查察賄選付出的努力及成績，再針對選後查察賄選及查辦幽靈人口提出多項具體指示，並提醒須注意候選人有無「後謝」行賄情形，指示蒐證完畢後應從速從嚴偵辦。

由於縣議會議長、鄉鎮市民代表會主席選舉將在12月25日展開，洪培根要求檢警調廉應持續主動掌握蒐報情資，在鎖定可疑收賄情資後立即積極查辦。

調查站與縣警局所屬各分局在會議中，分別就縣議會正副議長選舉、各鄉鎮市正副代表會主席選舉，提出情勢分析報告，將對高度可能賄選重點區域，主動蒐報相關賄選情資，除在投票日前密切掌握有意參選候選人及所有投票權人的相關動態，亦會清查相關資金，盼能有效遏阻賄選情事發生。

花蓮地檢署表示，因應縣議會議長、鄉鎮市民代表會主席選舉，已組成專責查賄小組，一旦有任何賄選情資，將立即分案，全力追查賄選介入選舉的各項跡證，如各民意代表或民眾知悉賄選情事，歡迎提出檢舉，因而查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金。