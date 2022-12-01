中國大陸昨天（11月30日）新增本土感染個案3萬5800例，其中廣東7914例、重慶6639例、北京5043例。大陸國務院副總理孫春蘭同日在國家衛健委召開座談會時表示，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，大陸疫情防控面臨新形勢、新任務。

孫春蘭昨日聽取專家對優化完善防控措施的意見建議時指出，防控工作穩中求進，防控政策持續優化，走小步不停步，不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。

孫春蘭也強調，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，大陸疫情防控面臨新形勢新任務。

孫春蘭指出，大陸先後印發九版防控方案，推出二十條優化措施，以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性有效應對了疫情形勢的不確定性，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。