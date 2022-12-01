新北市又增一處親民運動場域，首座與新建校園共構的運動聚點「威湧運動x林口東湖國小」。林口區新設的東湖國小在今年9月順利開學，新建校舍在建築規畫設計時，就將新北運動聚點健身中心納入，設有地上3層的多功能體健中心，除了學校教學運用也提供周邊社區優質的運動場館與課程，為校園師生、居民帶來多元、便捷的運動服務。

體育處長洪玉玲表示，新北市已啟用16座國民運動中心及2座水上運動中心，為滿足廣大市民運動需求，自2019年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為名，包括運動中心、健身中心及運動天幕，預計至今年底完成46處聚點，讓市民隨時可以找到適合運動的好地方。

體育處表示，新北首座在新建校園規畫共構健身中心，委由威湧運動科技股份有限公司經營「威湧運動林口館－東湖國小」，該公司以游泳教學及運動場館經營為專業，在多所安親班、學校、運動俱樂部、公家機關等領域裡皆有完善的場館規劃與專業服務，在運動產業建立深厚基礎。

該運動聚點平價收費，相關收費比照國民運動中心，健身房單次入場1小時50元，除了健身房，還有適合各族群的空中瑜珈、瑜珈提斯、低空療癒瑜珈等課程，也有針對喜愛跳舞市民安排的派對有氧、zumba課程，更有針對校園最多的兒童開設律動課程、MV舞蹈，滿足社區中不同運動強度需求、不同族群的專屬規劃。

「威湧運動林口館－東湖國小」營業時間為早上6時到晚間11時，現正推出新會員優惠、主題課程優惠、健身館單次入場不限時69元等好康，相關優惠訊息可上「威湧運動林口館－東湖國小」粉絲專頁查詢，更多新北運動資訊也歡迎持續追蹤「新北運動聚點」粉絲團。