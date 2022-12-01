2022台灣醫療科技展今（1）日起連4天於南港展覽館登場，英特爾（Intel）今年擴大參與，除攜手眾多開放式生態系廠商，展示採用oneAPI、OpenVINO、OpenFL、Intel SGX、Intel FPGA、Intel Core處理器、5G和連接性等各項先進技術打造的AI智慧醫療端到端解決方案。

同時，英特爾將藉由超過50個場次的媒合會議，將台灣電子資通訊與醫療院所合作的成功案例與解決方案，推廣給包括來自印度、阿拉伯聯合大公國、越南等多國的醫界代表，促進國際商業交流與合作，強化全球布局策略。

英特爾耕耘醫療健康照護產業，致力透過創新科技解決方案與部署經驗提升全球人類福祉。去年與生策會簽署為期4年的合作意向書，承諾助力台灣智慧醫療及醫界數位轉型，創造健康價值和全球影響力。

在首日下午登場的「亞洲醫療科技創新論壇」（MEDTEX Summit Asia）中，邀請英特爾資深副總裁暨網路與邊緣運算事業群總經理Brad M. Haczynski，視訊分享半導體技術如何協助打造下世代智慧醫院新科技，再創醫療產業新樣貌。

Brad M. Haczynski指出，今日每3位成年人就有1人罹患多種慢性病，隨著全球人口逐漸高齡化，對醫療產業需求也隨之增加。英特爾全球健康與生命科學團隊專注於為智慧醫院提供動力、加速科學發現及現代化數位基礎設施等3大領域，與醫療產業共同推動技術發展。

在連4天舉行的台灣醫療科技展中，英特爾攜手台灣生態系廠商及醫療場域，現場展示數年來協助醫療轉型的過程及重點成果，包含18個生態系廠商所展出的解決方案，彰顯英特爾在醫療科技的領先地位。

此次生態系合作廠商包括研華、華碩、安勤、柏瑞醫、宏智生醫、威強電、慧誠智醫、捷絡生技、康統醫學科技、鈞聯生醫、台灣微軟、真茂科技、醫揚、佳世達、台灣羅氏診斷、偉薩科技、中美萬泰及緯創醫學科技。

同時，英特爾將舉辦7場Tech Talk，聚焦數位醫院、醫學AI、生命科學、英特爾技術等四大主軸，並攜手生策會促成今年海外代表團導覽，將共同打造的解決方案推廣至其它國家，共逾百家機構高層前來交流，展現台灣強大醫療資源聚合能力與打造解決方案的創新能力。