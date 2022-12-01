為推廣美國農產品、飲食文化與傳統廚藝技術，美國在台協會(AIT)邀請國立高雄餐旅大學餐飲廚藝科共同合作辦理"美國美食暨文化分享系列活動Experiencing American Cuisine"，並於11月29日與高餐大攜手辦理「跟著AIT體驗美國料理」活動。

餐飲廚藝科主任陳紫玲(右一)與屠國城老師(左一)頒發感謝狀給副處長李明磊(右二)及其夫人李雲霄。（國立高雄餐飲大學提供）

活動當天，首先由國立高雄餐旅大學校長陳敦基博士致詞歡迎並致贈紀念品。接下來由AIT高雄分處副處長李明磊Jack Lambert與其夫人李雲霄Sunny Lambert現場進行美國美食烹飪，協同五專部餐飲廚藝科主任陳紫玲及屠國城老師協同示範四款經典的美國漢堡(Smash hamburger)、起司漢堡（cheese hamburger)、藍紋起司漢堡(Blue cheese burger)、墨西哥風味漢堡(Mexican Hamburger)，並搭配一款經典的高麗菜沙拉(Cole Slaw)。藉由精彩的演講與廚藝展現，與高餐大師生進行廚藝與文化交流，使學生能獲得不同的廚藝與文化體驗，開拓國際視野，並強化台美之間飲食文化交流與餐飲教育能量。