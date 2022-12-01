歐洲央行(ECB)周三指出，比特幣獲得人為的推進，因此不應獲得監管單位的認可，它也更類似於賭博。

比特幣和其它加密貨幣在過去被形容為一種替代貨幣，以及防範通膨的利器。

但是在過去一年通膨高漲之際，比特幣卻跌了75%，包括近日FTX交易所倒閉的醜聞，讓央行官員們找到批評的理由。

比特幣在2021年11月達到6.9萬美元的峰值，到今年6月中旬跌到1.7萬元，目前仍徘徊在該水準。

歐洲央行在其部落格中表示，比特幣近期的回穩是人為操作的，該幣最終將走上不重要的道路。

ECB官員Ulrich Bindseil和Juergen Schaaf在ECB部落格中說，比特幣的投資人有著強烈的動機來維持這種狂熱，「在2020年底，一些獨立的公司開始以企業利益為代價來推廣比特幣，部分風險投資公司也仍在大舉投資」。

他們表示，截至7月中旬，風險投資在加密貨幣和區塊鏈產業的投資總金額為179億美元，但兩人沒有提供價格操縱的證據。

「由於比特幣似乎既不適合作為一種支付系統，也不適合作為一種投資形式，因此都不應該被視為是可受監管的對象，比特幣也不應該被合法化」。

Bindseil也表示，監管單位最好把加密貨幣定義為打賭或賭博。

ECB部落格的作者表示，儘管比特幣可以賺取短期利益，但金融業應該警惕於推廣比特幣的長期傷害。