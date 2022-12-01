台灣高鐵聯手卡娜赫拉的小動物，搭上這波「角色IP經濟」熱潮。（高鐵提供）

吉祥物變成搖錢樹！台灣高鐵2019年起聯手卡娜赫拉的小動物，搭上這波「角色IP經濟」熱潮，周邊聯名商品帶來豐厚收入，逾3年進帳超過5千萬元，幾乎已經成為高鐵的搖錢樹，今年更首度將聯名瓶裝水推向家樂福、愛買、大潤發等零售通路販售，除單瓶外更提供每箱24瓶的箱購，傾全力朝進帳1億元的目標挺進。

台灣高鐵搶攻「角色IP經濟」無極限，今年再度與7-ELEVEN合作，推出萌度爆表的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」，甜蜜融化大小朋友的心！高鐵公司同時推出新款600ml瓶裝水，4款新版包裝，讓您補充水分也有好心情；此外，還有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，限量300組，極具意義與收藏價值，喜愛P助與粉紅兔兔的玩家。

台灣高鐵公司表示，「草莓牛奶棒」為暢銷品「牛奶我最棒」延伸，另添加台灣本土草莓果肉，細緻攪拌，淡雅草莓風味令人齒頰留香。「草莓蛋糕捲」每份售價39元，柔軟戚風蛋糕搭配草莓奶油霜及法國果泥草莓醬，滋味香甜造型可愛。兩款聯名點心在超過6500間7-ELEVEN門市均有販售，12／27前搭配CITY CAFE中杯美式或拿鐵，享超值組合優惠55元，讓可愛的P助與粉紅兔兔開啟您一天的美好時光。

本次限量上市的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特的彩繪列車限定珍藏版，精彩呈現每節車廂細膩可愛逗趣的圖案，質感精緻。本款彩繪列車限定珍藏版模型，搭配9款嚴選聯名商品組合，每組售價25000元，限量300組，僅在東方模型店及PChome 24h購物販售，是鐵道玩家不可錯過的夢幻逸品。

廣受歡迎的聯名瓶裝水，台灣高鐵持續與台塩海洋鹼性離子水合作，特別推出600ml包裝，同時設計4種新造型，於量販通路（家樂福、愛買、大潤發）販售，除單瓶外更提供箱購，每箱24瓶，促銷優惠依各通路為準。PChome 24h購物及高鐵站內7-ELEVEN則提供420ml的聯名瓶裝水，歡迎旅客依需求選購。

台灣高鐵表示，自2019年推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品以來，持續創造波段話題，各項聯名商品目前持續熱銷中。歡迎卡娜赫拉粉及高鐵粉至車站及合作網購、量販通路選購「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，讓各種高鐵造型的超萌P助與粉紅兔兔，串起高鐵旅途中的美好時刻。