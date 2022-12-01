台北市長當選人蔣萬安小內閣備受關注。蔣萬安今天表示，他的用人標準非常清楚，就是專業、品格、用人唯才，當然柯市府現在府內優秀的局處首長只要符合條件，也都會考慮繼續任用。另外，包括大巨蛋後續處理、內湖交通壅塞解決，會在上任一周內邀集各局處單位召集會議，研擬後續處理機制、時程。

蔣萬安今天前往文昌宮參拜，他表示，他第一次參選立委時就來文昌宮參拜，祈求市民朋友安居樂業且順利，也是他為民服務的起點，今天再次來到文昌宮參拜、也是還願，向文昌帝君再次祈求未來市政推動能非常順遂，也祈求全民安康。

媒體詢問前2天沒有公開行程，是忙著面試小內閣嗎？蔣萬安說，他對於人事部分持續規畫，也積極爭取，他的用人標準非常清楚，就是專業、品格、用人唯才。

蔣萬安表示，除了向各地方政府、中央政府、競選團隊、顧問團尋覓人才以外，當然柯市府現在府內優秀的局處首長只要符合條件，也都會考慮繼續任用。

蔣萬安指出，接下來上任也會在第一時間、第一周內走訪第一線為市民服務的單位，了解其需求、想法、意見，透過行動管理方式讓未來市政推動更有效率，也更有人情味。

他表示，至於大家關心很多市政的問題，包括大巨蛋後續處理、內湖交通壅塞的解決，他會在上任一周內邀集各局處單位召集會議，研擬後續處理機制、時程。