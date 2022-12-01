深耕台灣建設產業、累積超過半世紀工藝品質的台灣建築巨擘—宏國建設，誕生永續創新品牌「五感十築」，從「綠建築」角度出發，嚴格把關十項建築標準，堅持打造與環境共生的宜居住宅。「宏國大道城」座落於富含歷史文化底蘊的大稻埕，比鄰中山南西商圈、15分鐘速通台北車站，不僅融合新舊街區世代風貌，同時享受便利交通及生活機能。

「宏國大道城」團隊秉持以自己入住的挑剔態度，堅持追求完美與安心的居住品質，在建材與空間規劃上，遵循「健康建築、生活建築、綠建築」三大核心價值，及「安心、好水、沉靜、自然、美學、好氧、健康、舒適、全齡、珍惜」十大建築品質標準，打造與環境共生的永續宜居住宅。宏國建設透過第三方公正單位，全程在地監造，取得耐震標章，且特別引進「新風系統」，可持續將新鮮空氣送進室內，並將PM2.5等有害物質降到最低。

「宏國大道城」座落於富含歷史底蘊的大稻埕，融合新古典風格建築，為台北西區傾注承舊啟新的新能量。（圖／中時新聞網攝）

專案執行長林柏源表示，「宏國大道城」座落於台北市舊城區，找來嫻熟新古典風格、打造出上海灘經典的國際建築團隊P&T操刀設計，在巴洛克式建築的洋樓之間，融合新古典與現代、有著優雅沉穩視覺美學的當代風格建築，為台北西區傾注承舊啟新、兼容並蓄的新風貌。近期台北雙星大樓力拼2027年完工，鄰近的台鐵E1E2大樓、中華郵政雙塔等都更案接連啟動，超過千億的投資規模，宏國大道城所在地搖身成為台北市房市新熱區。

位於承德路二段上的「宏國大道城」，步行至雙連捷運站約4分鐘，15分鐘速通台北車站，串聯機捷、台鐵、高鐵等大眾運輸，坐擁四通八達的交通優勢，且鄰近雙連傳統市場、中山南西商圈，及佔地3.5公頃的建成公園，全方面滿足一家三代的食衣住行育樂。

宏國建設五感十築堅持落實永續，創造得以傳世百年的健康綠建築。（圖／中時新聞網攝）

宏國建設五感十築堅持落實永續生活，創造得以傳世百年的不朽經典，從建築外部到內部，採用高品質降噪隔音墊、高長效防煙防火門，在公共區域規劃上，也同等重視長者與兒童的居住安全。在格局上針對頂峰客層規劃80、90坪的大坪數房型，滿足家族世代同堂、為二代置產需求，使建築不僅是住宅，更是永續傳承的愛與記憶。