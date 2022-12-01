中國大陸前領導人江澤民昨日（11月30日）逝世，日本首相岸田文雄同日對此表示哀悼。岸田文雄在發給中國國家主席習近平和總理李克強的電函中表示，「接到江澤民去世的噩耗，不勝悲痛」。
日本經濟新聞報導，岸田文雄表示，江澤民推進改革開放政策，為中國的發展做出了貢獻。他同時還提到，1998年江澤民作為中國國家主席，首次對日本進行正式訪問，「他對日中關係起到了重要作用」。
岸田文雄在首相官邸被記者團問及如何對待江澤民的逝世時，回答稱「表示衷心哀悼」。
中國大陸前領導人江澤民昨日（11月30日）逝世，日本首相岸田文雄同日對此表示哀悼。岸田文雄在發給中國國家主席習近平和總理李克強的電函中表示，「接到江澤民去世的噩耗，不勝悲痛」。
日本經濟新聞報導，岸田文雄表示，江澤民推進改革開放政策，為中國的發展做出了貢獻。他同時還提到，1998年江澤民作為中國國家主席，首次對日本進行正式訪問，「他對日中關係起到了重要作用」。
岸田文雄在首相官邸被記者團問及如何對待江澤民的逝世時，回答稱「表示衷心哀悼」。
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