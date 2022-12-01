九合一選舉結果，屏東縣長選舉開票過程及有效票數引發爭議，中選會主委李進勇坦言，中選會承認屏東縣某個投開票所開票程序瑕疵，但結果並無錯誤，他也直言，尊重任何人訴訟權利，但應要有證據再告，而非要告卻要大家找證據，「天底下哪有這種事」。

針對屏東縣開票傳出有爭議，李進勇今赴立法院內政委員會時表示，蘇姓候選人指責開票計票過程有誤植，事實已經非常清楚，媒體誤植開票結果，中選會當晚發現後就隨即聯絡該媒體，他們也二度澄清自己誤植，與中選會無關。

李進勇指出，當天4點開票後領票人數與投票數不斷報到中央選情中心，計票系統不同時間顯現不同人數，以及投票所公民數，「應該接受面對，不該製造社會上紛擾」。

李進勇坦言，屏東某投票所程序確實有瑕疵，但結果並無錯誤，開票過程中兩黨都有監票員在現場，雙方都在場的情形下，開票過程雖然有瑕疵，但結果完全正確，開票的結果都有紀錄，副本會給監票員，監票員也會把結果送給競選總部，候選人只要去查查看這個結果就非常清楚。

李進勇強調，開票結果記錄表也有給監票員，讓他們送交競選總部，在該投票所，提出異議的蘇清泉甚至還贏了多票。他認為，蘇清泉競總申請保全證據，法院未採納，正常的提告程序是收到證據再告，現在是他要去告，拜託大家幫他找證據，天下間哪有這種事，「這對兢兢業業的選務人員不公平」。