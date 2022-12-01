謝姓男子去年拿木製「不求人」毒打3歲女兒，致她頭臉部、軀幹、四肢多處瘀傷，瀰漫性軸突損傷及橫紋肌溶解症而死亡，最高法院駁回上訴，認定謝男逾越正當管教之程度，依故意傷害兒童之身體因而致人於死，處有期徒刑9年定讞。

去年8月4日晚上7點，謝男因不滿多重發展遲緩的3歲女兒，不想洗澡謊稱要上廁所，持木製不求人毆打她足底、四肢、手掌、胸腹背部，復徒手打她臉頰，還要她持續站在高度達31公分之綠色塑膠椅上罰站，他其則自行上床睡覺。

當天晚上9點，女童因平衡感不佳自該塑膠椅上跌落，頭部先撞上前方小木椅再倒臥在地上，而發出「碰」一聲，謝男聽到聲響醒來才將女兒抱至床上睡覺，此後她便一直呈現同一入睡之姿勢不曾醒來。

6日早上5點女童口吐白沫，謝男才緊急將她送往醫院急救，但因她頭臉部、軀幹、四肢多處瘀傷，致瀰漫性軸突損傷及橫紋肌溶解症而不治死亡，於到院前已無生命徵象。