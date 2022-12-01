台北教育大學音樂系112學年招生不採用學習歷程檔案，可能引起其他校系跟進。教育部長潘文忠今表示，大學招生要遵守「多資料參採、重視學習歷程」原則，違反者，將撤銷其招生許可。不過立委提醒，明年許多考生會放棄學檔，改拚登記分發，教育部應提早因應。

因應108課綱實施，從111學年起，一般校系除了登記分發管道可僅用分科測驗及學測成績，其他管道都還要參採學檔成績。不過音樂校系當初認為需要2年的緩衝時間準備，所以111、112兩個學年例外，到了113學年回歸正常。

國立台北教育大學音樂系搶先在112學年改為單招，不採學習歷程檔案，但透過採計學測、大學術科考試成績，及學校辦理術科面試等，檢視考生高中三年的學習歷程。

教育部長潘文忠到立法院教育及文化委員會進行預算解凍報告，立委萬美玲質詢指出，關於台北教育大學音樂系採單招、不看學習歷程檔案，教育部已經核定，但她問過教育部高教司，卻是昨天才發現這件事。教育部在核定學校招生時，都不看內容，就直接核定嗎？

潘文忠表示，大學招生不管是哪一個管道的規範都是一致，要秉持「多資料參採、重視學習歷程」的原則，而宗教、藝術及體育類科系，因為有特殊性，可以改採單招。

萬美玲說，如果大學一般科系也要跟進台北市教育大學音樂系不採學檔成績，教育部會怎麼處理？潘文忠回覆，一定會撤銷他們的招生許可。

立委林奕華質詢指出，在少子化下，今年登記分發招生，即使是名校也產生缺額，許多考生在登記分發時進到很好的校系，這對明年大學生學招生產生很大的影響。

林奕華說，準備學檔對高中生造成很大壓力，因此有高中告訴他，不少學生將放棄學檔，明年直接去拚登記分發管道，僅採計分科測驗或學測成績。她要求教育部對這種現象提早因應，否則學檔政策將面臨失敗。

對於明年可能有大量考生放棄學檔而全力走登記分發管道，潘文忠表示，他並沒有明確訊息，會進行了解。