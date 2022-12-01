美國積極發展半導體產業，總統拜登在今年8月通過《科學與晶片法案》的立法，提供逾500億美元來補助在美國投資設立據點的相關業者，吸引包括台積電等進駐先進製程晶圓廠。根據路透社報導，雖然美國向來在晶片設計領域方面是領導者，但未來如果沒有政府對該產業持續支援，全球市場占比恐會大幅下滑。

美國半導體行業協會 (SIA) 和波士頓諮詢集團共同進行研究的報告數據顯示，近年美國在晶片設計產業的營收占比持續下滑，從2015年的 50%左右，下降到2021年的46%，如果未來美國政府沒有持續支援該產業，到2030年此一比例可能會再下降到36%。報告更提到，美國在晶片製造的全球占比，更從1990年代的37%，下降到2022年僅剩12%，顯示美國已經失去在晶片製造方面的領先地位。

值得警惕的是，雖然美國半導體大廠英特爾既設計晶片，也生產製造晶片，但是輝達和高通等晶片設計公司，都是仰賴台積電等公司來製造及生產晶片，若想進一步增加市場占比，未來仍有其風險。

此外，分析美國 《晶片和科學法案》 的390 億美元補助金額當中，都是用於晶片生產的製造補助，再加上130億美元用於研發，等於沒有任何內容專門用於晶片設計部分；此外，美國晶片設計產業也面臨人力短缺情況。

另根據美國之音報導，美國電子工業雜誌《電子工程專輯》記者白逸仁(Alan Patterson)表示，美國要重建半導體實力，拉大其與中國的落差，但自己也面臨巨大挑戰。他提到，美國試圖打造的生態圈還有很大的缺口，不是只有晶片廠，還需要包括封裝和測試等，而美國現在沒有這些產業。此外，美國半導體人才也嚴重短缺，很多工程師都準備退休，而且後繼無人，也是未來一大考驗。

日本東京經濟產業研究所資深研究員托爾貝克(Willem Thorbecke)也說，美國工程師短缺的問題現在更為嚴重，再加上可靠的化學原料、機械與其他元件供應商都在亞洲，增加了在美國營運晶片廠的難度。