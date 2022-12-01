大陸21歲女主播小思，擁有甜美臉蛋與高挑的身材，因經常在抖音上分享各種影片，讓她在網路上受到大批網友的喜愛，而近日接下抖音世界盃北京區主持人工作的她，卻被網友發現，在德國對上日本的比賽播報中，竟出現神秘的喘息聲，還有一名男子說出相當露骨的字眼，讓影片立刻在網路上瘋傳掀起熱烈討論。

今日一名大陸網友在推特上PO出一段小思轉播世界盃足球賽的45秒影片，影片中除了有主播實況講解比賽過程外，還多出了一些細微的喘息聲，就在轉播員說出「把久保換下來」這句話的同時，出現另一名神秘男子低聲說道「太緊了，你換方向啊」。不少球迷聽到後都質疑小思是否在轉播足球比賽時，同時與人發生性行為又忘記關閉麥克風，才會被錄下來，令看過影片的網友紛紛留言「出事故了」、「妳火了妹子，為了上解說真捨得付出啊」、「幕後玩得挺嗨」、「這是播出事故嗎？」、「妳為什麼解說還帶喘息」、「下半場聲音更大」、「這太猛了！不能只有我知道」。

對此，小思本人都尚未出面說明，事後還貼出世界盃女主播的工作Vlog，似乎還不知道自己已出事。而抖音方便則表示，當時因直播賽事的工作人員較多，出現雜音影響用戶觀看體驗深感抱歉，但沒有特別說明為何會出現喘息聲，留給網友無限想像。