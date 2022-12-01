國民黨台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，國民黨中央將徵召適合人選。蔣萬安今天表示，自己會積極配合黨中央，大家就是團結一致，確保這一席能夠守住，「我們一定要守住這一席。」

蔣萬安今天參拜文昌宮，會後受訪被問起是否有屬意補選人選，表示，這次補選，從周五、明天截止登記，到明年1月8日投票，中選會規畫非常緊迫，他也會持續與黨中央配合，會在今天內確認適任人選。

蔣萬安表示，黨內其實有非常多優秀、在地服務紮實的黨內同志，黨中央也在積極規畫相關的提名作業，相信黨中央一定會提出適合人選來確保繼續為中山、北松山選民服務。

對於王鴻薇民調最高，蔣萬安表示，黨中央都會有相關評估、規畫，自己也會積極與黨中央配合，只要確定人選，大家就是團結一致、全力支持，確保這一席能夠守住，持續為中山、北松山鄉親服務。

至於主席朱立倫稱要尊重蔣萬安的意見，他說， 「我當然都會積極配合黨中央」，相信黨中央都有做相關的徵詢、評估，這部分他一定積極協助。

而是否給人選意見？蔣萬安表示，一切以黨中央為準，黨中央會有很多評估，黨內有非常多優秀人才，在地方服務非常扎實，在這部分就最短時間，相信今天以內黨中央應該就會確定最合適人選。媒體追問，有信心守住這一席？他強調，我們一定要守住一席。