中共前領導人江澤民病逝，官方已經成立「江澤民同志治喪委員會」，由中共總書記習近平擔任主任委員。據《星島日報》報導，悼念活動日期為11月30日至12月7日，5日（下周一）為遺體告別儀式，6日（下周二）為追悼大會。今天的《人民日報》、《解放軍報》、《光明日報》等央媒頭版統一版式，轉為灰黑色，悼念江澤民。

作為中共第三代領導核心，江澤民的喪禮規格比照中共第二代領導核心鄧小平，將舉行追悼大會。鄧小平1997年2月19日逝世，官方成立「鄧小平同志治喪委員會」，2月24日舉行遺體告別儀式，2月25日在人民大會堂舉行萬人追悼大會，由時任總書記江澤民致悼詞。江澤民於11月30日逝世，遺體告別儀式預料在12月5日舉行，追悼大會將在12月6日舉行。

今天的《人民日報》等官媒頭版一模一樣，大標題是黑框的「江澤民同志永垂不朽」，以及中共中央等五大機構告全黨全軍全國各族人民書，右上角則是官方正式評價：「江澤民同志是我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，三個代表重要思想的主要創立者。」