匈牙利官員表示對以色列製造的「鐵穹」（Iron Dome System）防空系統十分感興趣，預計明年初將有雷達部件運抵該國，而這套雷達系統，本身也可用於鐵穹防空武器系統之中，也因此非常受到該國重視。

鐵穹很適合匈牙利深究，特別是都已經買了關鍵組件ELMA-2084是一種主動電子掃描陣列（AESA）雷達。（YouTube）

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews ）1日報導，匈牙利國防部稍早的一份聲明中寫道，匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）和國防部長博布羅夫尼茨基（Kristóf Szalay-Bobrovniczky）在訪問特拉維夫期間觀看了鐵穹系統演示。

這套防空系統很適合匈牙利深究，特別是考慮到最近在波蘭發生的飛彈誤擊事件。（Rafael System）

訪問結束後，這些官員告訴記者，這套防空系統很適合匈牙利深究，特別是考慮到最近在波蘭發生的飛彈誤擊事件。匈牙利武裝部隊（HAF）2年前與加拿大萊茵金屬（Rheinmetall Canada）公司簽署了一份合約，以供應以色列航太工業公司（IAI）的子公司埃爾塔系統（ELTA System）所生產的幾部多任務ELMA-2084雷達。這些系統將取代匈牙利的蘇聯時代的P-37、PRV-17和ST-68U雷達。

ELMA-2084是一種主動電子掃描陣列（AESA）雷達，用以偵測和追蹤中程彈道飛彈和飛機威脅，為操作人員提供早期預警和火控導引，以便進行攔截。更重要的是，它也恰好是「鐵穹」的ˇ個核心部件之一，加拿大、新加坡、捷克共和國和斯洛伐克也已經購買了該設備。

加拿大萊茵金屬公司總裁兼執行長奧里（Stéphane Oehrli）當時暗示了在匈牙利建立雷達組裝或製造工廠的可能計劃，他說：「在技術轉讓方面，我們的匈牙利合作夥伴”在未來”也可以從這個專案項目中受益。」

匈牙利是該公司在雷達系統整合領域最重要的出口客戶。萊茵金屬公司已經在皇宮堡（Varpalota地方）運營了一個佔地150公頃的彈藥生產廠，以向匈牙利空軍提供彈藥，在匈牙利西部的另一家工廠生產部分訂購的「山貓」（Lynx KF41）步兵戰鬥車。

目前已經有報道稱第1批ELMA-2084雷達已經開始交付，但萊茵金屬加拿大公司業務發展副總裁川布雷（Alain Tremblay）告訴《防務新聞》：「由於新冠疫情和烏克蘭的衝突，造成了一些小的延遲，第1台雷達將在2023年第2季度交付。」

匈牙利的國防開支預計在2022年達到29億美元（近新台幣889億元），該國承諾到2026年將其GDP的2%用於國防，作為匈軍軍事改革「Zrínyi 2026」計劃的一部分。