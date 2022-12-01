奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）在今年三月在頒獎典禮上，因不滿主持人克里斯洛克（Chris Rock）開妻子的玩笑，而衝到舞台怒賞他巴掌，引起全球關注，時隔八個月，威爾史密斯在節目上再提此事，難掩激動情緒淚灑現場。

威爾史密斯近日為宣傳新戲《自由路上》到脫口秀節目《每日秀》接受訪問，當中他也提到今年三月的「巴掌風波」，對此他坦言，當晚情緒確實是失控了「台下到處是陌生人，你永遠不知道別人的狀況如何，但我那天確實經歷了些什麼」更為此事而道歉。

然而，講到這威爾史密斯不停拿衛生紙拭淚，更透露當時的心境表示，當下就如同小男孩看到爸爸打媽媽這般憤怒，隨後他提到，先前他九歲的姪子問他「叔叔，你為什麼要打那個人」他瞬間啞口無言，這感覺讓他直呼「真是糟透了！」，他隨後更說道：「但那不是我想成為的人」表示相當懊悔。

事實上，奧斯卡典禮當晚主持人克里斯洛克，因虧威爾史莫斯的妻子短髮，像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》裡的光頭造型，引起他的不滿才上前賞他巴掌，而他之所以這麼憤怒，是因為他的妻子長期受脫髮症所苦，才將頭髮剃光，對此爭議當時掀起兩派議論，一部分的人認為他不該動手，另一派則替他緩頰表示，認為他這舉動是在保護他的妻子。