根據美國聯準會（Fed）周三發布的「褐皮書」（The Beige Book）轄區經濟報告，自10月中旬到11月下旬期間，美國經濟大致持平或略為增長，不如先前普遍溫和的增長步伐。高通膨和高利率對美國央行各轄區經濟活動都造成相當程度的影響，許多受訪企業對經濟前景的看法變得更為悲觀。

這份「褐皮書」是聯準會於12月13～14日開會前的最後一份綜合經濟評估，對該央行的升息步伐具有指標性的作用。在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）公開表明最快可能在12月放緩升息步伐後，市場更加確信美國央行將在12月會議縮減升息幅度至50個基點（2碼）。

聯準會的「褐皮書」主要聚焦於通膨、經濟活動、就業情勢和受訪者對經濟的看法。

在通膨方面，由於需求減弱和供應鏈緊缺問題持續改善，美國的物價漲幅趨緩，但報告亦指出物價回落的速度可能非常緩慢，甚至停滯。

「褐皮書」指出，12個央行轄區中，有5個地區回報經濟活動「略為或適度增長」，另外7個地區則回報經濟「持平」或是「略為至溫和下滑」。

這在段期間內，勞動力市場略為降溫，企業需要的人力減少，但員工出走的情況也減少，顯示經濟不景氣已經削弱員工離職意願。值得注意的是，報告中指出，即使美國經濟進一步減速，應該也不會掀起企業裁員潮，因為在美國勞動力嚴重短缺之際，企業獲得適任員工並不容易。此外，受訪企業回報薪資增長略為放緩，且可能進一步下滑。

在經濟情勢方面，高利率和高通膨令受訪企業開始擔心明年經濟可能陷入衰退，而在上次調查時並未出現這樣的看法。

聯準會官員此前也曾警告央行為了抑制通膨而持續大幅升息，可能導致經濟衰退。

聯準會在其11月會議紀要中曾提到，基於消費者支出放緩、全球經濟風險升高以及央行持續升息等因素，聯準會內部經濟學家認為明年美國「經濟陷入衰退」的可能性升至50%，幾乎與「經濟成長低迷」這個基本情境發生的機率一樣高。此為聯準會自今年3月升息以來，其內部首次就「經濟衰退」提出警告。