根據日本官方今公布的數據，在七到九月期間，日企對工作場所以及設備裝置方面的支出還是有成長。專家學者認為，代表這些公司還是有在投資未來，準備迎接新冠疫情漸漸式微後的反彈行情。

日企上季資本支出年增9.8%，且連六季都成長。在這一年半期間，增幅1.2%最小，9.8%則是最大。若以季增率來看，經調整後的資本支出增加2.4%，也是連兩個月成長。

這個修正後的數據很重要，因為攸關十二月八日要公布的調整後上季GDP數字。日本上季經濟成長初值的季增年率，不幸出現1.2%負成長，顯示景氣復甦並沒有想像中來得順利。

今年特別疲弱的日圓，反而讓出口為導向的日企從中牟利。此報告指出，日商上季經常性獲利成長18.3%，已連續七個月走高，且高達19.8兆日圓，約1440億美元，金額創歷年來七到九月期間最多。而在營收方面年增8.3%，也是連六季都在增加。