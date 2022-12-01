女星賈靜雯和前夫孫志浩所生的女兒「梧桐妹」，今年已是17歲的少女，近期因在IG分享成熟的穿搭，讓網友直呼「轉大人」，沒想到，日前她放上穿著棒球外套的自拍照，原本只是想分享日常妝容，竟遇到酸民在留言區公開指責「沒練好表情管理」，惹來其他網友附和，對此，她也以6字親自回應了。

梧桐妹1日在IG貼文開心透露：「好喜歡今天的妝」，可見照片中，她在家中化著淡妝、換上一件棒球外套，露出溫柔甜美的笑容，出門後，她也不忘在限時分享在車內嘟嘴放電的照片，非常青春可愛，隨後還將照片設為IG大頭貼，見此，網友們紛紛留言稱讚：「姐姐越來越美了，像美麗的媽媽」、「這妝容就是妳爸爸的復刻版」、「做最喜歡的自己就好，超可愛」、「我覺得你不上妝更美耶～～」。

不過，有一名酸民就直接留言質疑「可以練一下表情管理」，立刻引來其他網友附和：「真的，表情很僵硬耶！尤其妝容也需要上課一下，很老派。她所有都很顯老，明明就是一個年輕有活力的娃兒啊」，對此，梧桐妹也未惱羞成怒，只以6字回應：「知道啦，謝謝唷～」展現高EQ的氣度。事實上，梧桐妹國中剛畢業時，曾因酸民內心受挫，才開設微博5天，就疑似因爸爸被網友攻擊而關閉帳號，事後，媽媽賈靜雯受訪時表示，早就勸女兒微博的環境很複雜，雖然心疼，但她認為至少是給女兒上了一課。