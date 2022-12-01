中國大陸前領導人江澤民昨日（11月30日）於上海逝世，韓國外交部對此表示哀悼，並高度評價江澤民生前對中韓關係的貢獻。此外，韓國政府將不派代表團出席江澤民的葬禮，但總統尹錫悅可能致唁電表示哀悼。

韓聯社報導，韓國外交部對江澤民去世表示哀悼，一名外交官員昨日指出，韓國政府高度評價江澤民生前為促成韓中建交、推動韓中關係發展做出極大貢獻；韓國政府祈願逝者安息，對其遺屬表示慰問。

韓國總統辦公室一名高官今日接受韓聯社採訪時表示，據了解，中國政府此次將不邀請外國弔唁團和使節團赴華參加相關活動。據江澤民治喪委員會發佈的公告，按照慣例，中方不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表赴華參加悼念活動。

韓國總統室相關人士透露，尹錫悅很可能向中方致唁電哀悼江澤民。

雖然韓國政府將不派遣弔唁團，但部分人士是否會以個人身份訪華出席葬禮等悼念活動引發關注。