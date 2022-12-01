the shake, the spin, and the score pic.twitter.com/VGMFKwP9ih — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 1, 2022

杜蘭特延續最近火燙手感，1日在自家主場投20中13、11罰全進，攻下全場最高39分，外加5助攻、5籃板，厄文也拿27分、5助攻，兩人攜手幫助籃網最後以113比107力挫巫師，勇奪3連勝，目前12勝11敗，排名也升上東區第8位置。

儘管班西蒙斯將因受傷缺席一段時間，卻不影響籃網當家球星杜蘭特的手感，光在上半場，杜蘭特投11中8、4罰全進，個人貢獻21分，搭配喬哈里斯半場11分，籃網打完上半場取得57比53領先，巫師半場以波爾金吉斯15分最高。

下半場籃網除了杜蘭特火力持續猛烈，就連厄文也開始投入應有外線火力，幫助籃網始終維持小幅領先，雙方打到讀秒階段，厄文最後32秒兩罰俱中擴大領先到7分，庫茲馬雖投進三分球，可惜杜蘭特最後6.3秒兩罰俱中帶走勝利。

籃網除了杜蘭特與厄文合飆66分，喬哈里斯也有14分，歐奈爾8分、8籃板及7助攻；至於巫師雖有3人得分破20，其中波爾金吉斯更拿27分、19籃板，庫茲馬與畢爾各有25分，可惜巫師幾乎都看這3人表演，其餘球員得分都沒上雙。