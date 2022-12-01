台灣高鐵限量彩繪列車模型今日開賣。（簡立欣攝）

台灣高鐵再度與7-ELEVEN合作，即日起推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」草莓牛奶棒及草莓蛋糕捲等2款聯名草莓點心，在全台6500家7-ELEVEN都買得到；高鐵公司同時推出新款600ml瓶裝水，可在量販店購得。此外限量300組的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型也是今（1）日開賣，預料將是鐵道迷秒殺入手商品。

台灣高鐵公司營業處零售事業經理江碧珊表示，迎接冬季，台灣高鐵與7-ELEVEN推出草莓牛奶棒及草莓蛋糕捲2款聯名草莓點心。草莓牛奶棒售價35元，是暢銷品「牛奶我最棒」延伸，添加台灣本土草莓果肉；草莓蛋糕捲售價39元，由戚風蛋糕搭配草莓奶油霜及法國果泥草莓醬。2款聯名點心12月27日前搭配CITY CAFE中杯美式或拿鐵可享優惠價55元。

台灣高鐵與7-ELEVEN推出聯名商品。（簡立欣攝）

另高鐵公司持續與台塩海洋鹼性離子水合作，推出新款600ml瓶裝水，4款新版包裝，售價25元，於量販通路（家樂福、愛買、大潤發）販售，除單瓶之外也可箱購，每箱24瓶、售價600元，促銷優惠依各通路為準。PChome 24h購物及高鐵站內7-ELEVEN則提供420ml的聯名瓶裝水，售價20元。

台灣高鐵表示，本次限量上市的彩繪列車模型，是依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特珍藏版，呈現每節車廂圖案。本款彩繪列車限定珍藏版模型，搭配9款聯名商品組合，每組售價2萬5000元，限量300組，今日開賣，僅在東方模型店及PChome 24h購物下午2點起販售。江碧珊表示，按照往例彩繪列車限定版模型往往是半小時內就銷售一空。