卡位櫻花季，雄獅旅遊推出武陵農場賞櫻系列遊程，出發時間涵蓋寒假及228連假，主打保證入園、保證入住山上熱門旅宿，規劃櫻花樹下野餐、賞夜櫻、雙園賞櫻等特色行程，二日遊每人最低4100元起。今年更首創「賞櫻環島」精彩遊程，搭配醬油工廠導覽、採草莓等活動，深度體驗寶島在地風情。另外，也推出市場獨家鐵道賞櫻玩法，搭乘鳴日號和國寶級百年蒸汽檜木列車，到阿里山觀日出雲海、賞春櫻美景。

雄獅旅遊表示，武陵櫻花季將於明年2月7日至2月28日登場，園內客房早已秒殺，屆時園內將實施交通管制措施，所有車輛必須持有通行證才可入園，為讓旅客可以更舒適、方便的上山賞花，雄獅「2023武陵櫻花季」遊程主打保證入園、保證入住山上熱門旅宿，可選擇武陵富野或武陵賓館，輕鬆體驗白晝櫻花紛飛及夜櫻之美。福壽山千櫻園也是人氣賞櫻景點，行程規劃可入住全台最高的梨山賓館，或是歐風十足的飛燕城堡新館，還能順遊武陵農場，來趟雙園賞櫻輕旅行。喜歡大自然山林氣息的旅客，除了徜徉在武陵農場粉紅花海，也能在太平山檜木林間吸取芬多精，在世界最美登山小徑－見晴懷古步道留下美好回憶。

今年特別首創推出「武陵櫻花環島遊」，北、中、南皆可出發，保證櫻花季期間入住超夯旅宿、一覽櫻花美景，將帶民眾深度體驗寶島在地風情。行程直搗東台灣，前往花蓮瑞穗有機果園體驗手作檸檬蛋糕，再造訪屏東網美景點勝利星村，並到雲嘉南地區欣賞鹽田美景及大啖難得的「好蝦」料理，五日行程14888元起。還有鳴日號搭配阿里山蒸汽檜木列車的市場獨家行程，堪稱最奢華鐵道賞櫻體驗，到阿里山觀日出、賞雲海，漫步林間尋找櫻王櫻后及享用櫻花野餐盒，再至日月潭徜徉湖畔美景，四日遊56900元起。

雄獅旅遊表示，寒假賀歲期間若想一探櫻花初開美景，推薦前往武陵農場、崙埤河濱櫻花公園兩地，採金棗討吉利感受年節氣氛，以及探索明池大自然生態，還能入住五星溫泉酒店泡湯一解旅途疲勞。