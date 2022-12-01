法務部行政執行署新北分署將於12月6日舉辦封關拍賣會，許多遭查扣的不法所得都將進行拍賣，除了保持捷休旅車、土地、廠辦、社區機械停車位等之外，還有罕見的加密貨幣「泰達幣」也在此次拍賣之列，而泰達幣在今年6月間也曾在士林分署拍賣會上出現，造成熱烈搶標，當時1萬顆以新台幣28萬9000元拍出。

本次拍賣會訂於下周二上午10時，於新北分署12樓拍賣室以「喊價」方式，拍賣標的眾多，包含板信、陽信、華泰等銀行及南山人壽、慶云事業、東雲及太平洋電線電纜等未上市上櫃公司之實體股票，還有白色保時捷修車、位於中和中正路的廠辦、土城廣明街公寓、蘆洲社區內機械停車位等，但最令人注目的莫過於加密貨幣「泰達幣」。

新北分署這次拍賣的泰達幣為新北地檢署偵辦徐姓男子詐欺案時查扣的犯罪所得，數量共有6965顆，由於泰達幣性質特殊，因此目前由新北市刑大科偵隊代管，存放於警方的虛擬錢包當中，當天若順利拍出，將會現場直接進行線上轉移至得標者的虛擬貨幣帳戶中。今年6月士林分署也曾拍賣1萬顆泰達幣，當時得標價格為28萬9000元

另外，還有位於中和「中正工業大樓」內2戶打通，面積達270坪的廠辦，該標的為第3次拍賣，底價為6336萬，拍定後不點交；土城廣明街的公寓住宅，主建物連同陽台共33.88坪，底價1190萬元；蘆洲長安街「吾愛吾家社區」內的機械停車位31個，以及板橋、三重、蘆洲、五股等地的土地共7筆。

新北分署提醒，參與不動產現場投標者，當天下午2時30分起開始投標，3時整截止，通訊投標者，投標書最晚需於拍賣日前一日送達新北分署專用郵政信箱，拍賣當日下午2時許，新北分署政風人員將會同執行人員至郵局領取通訊投標書，於投標時間投入標櫃，下午3時進行開標程序。