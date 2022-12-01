群創(3481)總經理楊柱祥今天表示，品牌廠商黑色星期五檔期促銷，帶動銷售數量達到預期，對於面板庫存去化、2023年重啟拉貨動能是小確幸。對於後續價格看法，楊柱祥認為，價格還是要看供需的變化，如果總體經濟需求正向、疫情獲得控制，價格有機會反彈，若大陸邁向解封，經濟情況好轉，加上兩岸關係轉佳，對面板產業一定會帶來正向發展。

群創今天與子公司睿生光電(6861)共同參展「台灣醫療科技展」，展示AI精準醫療檢測、軟硬體整合及精密高階醫療顯示器等解決方案，攜手打造智慧精準醫療生態圈。

楊柱祥指出，群創以顯示器核心事業為根基，加值跨域轉型，提供全系列、完整、專業智慧精準醫療解決方案，並持續透過高附加價值產品組合與卓越技術，打造群創集團彈性跨界醫療領域的基礎。此外，隨著國境解封，群創亦響應政府醫療新南向政策，藉由群創與睿生的精密高階醫療顯示器、X光感測器與AI軟硬體整合等創新應用，攜手客戶及策略夥伴共同推動智慧醫療產業升級，期盼將台灣醫療科技產業推廣至國際市場。

群創積極推動工業4.0，透過AI、大數據等關鍵技術，提升自動化製造技術與提供客製化解決方案，同時結合軟硬體解決方案，擴大應用於智慧精準醫療、工業智慧檢測等多元領域。此次展覽，群創攜手台北醫學大學附設醫院共同展出「液態細胞數位攝影分析儀」，透過群創獨家先進光學追焦技術，使液態細胞呈立體取像，並搭載AI人工智慧影像輔助判讀，將有效提升鏡檢效率，提供更精準、高畫質的液態細胞成像。針對此技術展品應用，將可被廣泛佈局於醫學檢驗科、病理科及高端健檢中心等領域，協助醫檢師做更有效率地判斷輔助，降低醫護人員的工作負擔。