藝人潘若迪、小鐘喜是出了名的愛吃海鮮，還因此組了「找蟹幫」，經常分享各種美食跟好康，不過小鐘在綜藝節目上爆料，潘若迪每次吃完生蠔，「都想要發洩」，甚至還有一次是一天向老婆求歡三次，害老婆怕到「不敢回家」，讓全場都哄堂大笑。

潘若迪在節目中透露，有次邀請小鐘來家裡享用空運的澎湖生蠔，沒想到對方全程一點幫忙都沒有，只顧著吃，害他一個人辛苦地料理，最後整箱生蠔都被小鐘吃光，只留三顆給潘若迪，那三顆還是因為「打不開」才留下來。

隨後小鐘不甘示弱，爆料潘若迪只要吃生蠔，「他就會想要的衝動」，他提到有次與潘若迪夫妻在餐廳大嗑海鮮，看到餐桌上有生蠔，潘若迪的老婆竟表示：「我可不可以不要回家」，原來是因為潘若迪早上就已經求歡兩次，如果回家他肯定「回去又要」，讓現場來賓發出驚呼，場面相當爆笑。

潘若迪解釋自己是個需要管道發洩正常的男人，事實上，他先前就曾在別的節目透露，年輕的時候可說是天天都有需求，但隨著年紀增張，慾望也逐漸降低，現在就是靠角色扮跟換地點增加情趣，雖然結婚已久，但愛老婆的他，認為老婆還是很有性吸引力。