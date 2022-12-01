大陸女星Angelababy（楊穎）過去因和黃曉明離婚的消息，多次引爆網路話題。近日，她出席「微博視界大會」，獲頒年度熱度人物獎。豈料，自出道後以英文藝名在娛樂圈打滾多年的她，在整場典禮中都被稱「楊穎」。疑似是受到此前陸網瘋傳的廣電新禁令影響。

過往，大陸知名編劇、電影文學學會副會長汪海琳曾在微博上發文表示「楊穎不能再署名Angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。」對此消息，外界疑信參半。然而，搞笑諧星辣目洋子在微博上宣布改回本名「李嘉琦」後，讓網友們對此消息的可信度上升不少。

Angelababy近期出席「微博視界大會」，以一身火辣低胸黑禮服搭配透視長裙的造型登場。當她獲選「年度熱度人物」時，介紹影片已經以楊穎稱呼不見Angelababy，主持人也在典禮全程稱她楊穎。不過在微博上的話題不論是典禮主辦方、抑或是楊穎工作室仍是以「Angelababy年度熱度人物」發文，底下留言的網友們，也是在楊穎以及Angelababy交錯使用。此外，在2016年的第33屆大眾電影百花獎頒獎典禮中，不論是在影片中以及頒獎場合，也都皆未提到Angelababy之名，讓外界相當困惑改名禁令的真實性。

Angelababy以低胸透視裙的造型登場。（圖／翻攝自楊穎工作室微博）

事實上，此前改名風波盛傳時，Angelababy的粉絲們就相當抗拒改回本名的消息，因為藝人的藝名一旦改變，之前積累的名氣與討論熱度恐會需要相當長的時間重新恢復。