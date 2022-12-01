麗寶跨年演唱會卡司曝光，包含夯團原子少年、告五人、熊仔等藝人，陣容堅強。(麗寶樂園渡假區提供)

2022年即將邁入尾聲，年末最大重頭戲非跨年莫屬，北有101煙火秀和台北最High新年城，中部則屬麗寶跨年演唱會規模最龐大。麗寶樂園渡假區第七年重金打造堪比演唱會規模的跨年演唱會，今年力邀原子少年-天王星、水星、木星、告五人、旺福樂團、魏嘉瑩、熊仔、琳誼、郭芝吟等多組巨星級藝人輪番上陣，陪民眾一起倒數迎接2023年。

「2023麗寶跨年演唱會」卡司-原子少年天王星。(麗寶樂園渡假區提供)

疫情舒緩，今年不少民眾有出門跨年的計畫，挾著超高人氣襲捲全台的選秀偶像團體「原子少年」，是各大跨年演唱會搶手的當紅炸子雞，麗寶樂園渡假區「2023麗寶跨年演唱會」一口氣邀請到「原子少年」三大人氣天團：ＡcQUA源少年、木星及冠軍出道的天王星勁歌熱舞、熱力嗨唱，天王星是跨年倒數壓軸的藝人，粉絲們可要提前卡位。其他卡司包括剛獲得第57屆金鐘獎戲劇類主題歌曲獎「蚵仔麵線」演唱人琳誼，及詞曲製作的旺福樂團也將登台演唱；而唱紅千萬點擊率「披星戴月的想你」的告五人、從街頭Free Style走到金曲殿堂的饒舌歌手熊仔、充滿療癒感的創作型歌手魏嘉瑩，長達4小時巨星卡司輪番上陣，讓歌迷朋友大飽耳福。

「2023麗寶跨年演唱會」結合渡假區，提供一站式吃喝玩樂，滿足民眾的需求。渡假區內包括260家店鋪、有「全台最美」稱號的渡假休閒型Outlet Mall、麗寶福容大飯店，還有探索世界遊樂園，民眾看演唱會之餘，還可以暢玩遊樂園。

跨年夜最令人期待的還有煙火秀，麗寶演唱會當晚有全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀，加上超吸睛的「環狀璀璨煙火秀」，330秒高密度煙火秀，270度三面景觀煙火，近幾年都吸引大批粉絲前來朝聖，已成為中部跨年演會會的指標。

高達15公尺的「米娜瓦之樹」在晚間17：00至22：00每個整點與半點，會有繽紛炫麗的燈光秀。(麗寶樂園渡假區提供)

此外，渡假區內還有「中部最大耶誕新年城」，高達15公尺的「米娜瓦之樹」在晚間固定時間點會有繽紛炫麗的燈光秀；猶如天空之鏡的麗寶科莫湖上設置「光之躍兔」燈區，吸睛又療癒；休息站廣場的「光之璀璨」燈區，以閃耀的鑽石、各色亮麗寶石為燈區主要元素，打造出璀璨且華麗的鑽石拱門，都是今年耶誕拍照打卡絕對要收集的景點之一。