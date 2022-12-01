民進黨九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌雖在請辭後接受留任，但內閣改組傳聞不斷，近日傳出內政部長徐國勇將卸任，可能接任民進黨秘書長。對此，徐國勇今（1）日表示，沒有接到任何徵詢，但政務官沒有任期，本來就是隨時下台，緣起緣滅、這沒什麼。而據了解，徐國勇已於選後將部長辦公室清空、把個人物品送回家中。

徐國勇今赴內政委員會「九合一選舉選務爭議及後續因應作為」專案報告時指出，他沒有接到接任民進黨秘書長的徵詢，但從立法委員轉任到政務官的他很清楚「緣起緣滅」，因為政務官本來就沒有任期、隨時會下台；而徐很倚重的簡任秘書徐健麟昨日接任役政署副署長，也被視為他將異動的指標。

此外，屏東縣長選舉開票發生爭議，傳出有民眾因轉傳不實訊息，而遭警方帶走的情況。徐國勇說明，這由檢調、警察機關依法辦理，因為正在辦理過程中，人數不方便透露，警察機關有向他報告這件事，但是偵辦、調查內容沒有跟他說，他也不會干涉個案。