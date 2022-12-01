財政部台北國稅局1日表示，個人出租財產將租金債權讓與第三人，而由承租人將租金給付該第三人，出租人仍為該項租賃所得之所得人，應依法申報綜合所得稅。

台北國稅局說明，《所得稅法》有關納稅義務人之規定具有強制性，不因當事人之約定而變更稅法規定之課徵對象。依《所得稅法》規定，出租財產之租金應屬出租人之租賃所得，雖約定讓與第三人受領租金，仍應以出租人為所得人，依法申報綜合所得稅。

台北國稅局舉例說明，甲與乙出租共有房屋（兩人各持分二分之一）予A公司，雖約定A公司將每月租金20,000元全數給付與乙，惟原應由甲受領之租金部分仍屬其租賃所得，甲、乙當年度因出租共有房屋而有租賃收入各120,000元（20,000元×12月／2人），A公司應以甲、乙為所得人，分別依法開立給付總額各120,000元之租金免扣繳憑單，申報綜合所得稅。

台北國稅局呼籲，納稅義務人出租財產，縱約定租金讓與第三人受領，仍應就讓與部分之租金收入主動申報綜合所得稅，以免事後遭補徵稅額。