全福（6885）公告，6億元現增資金全數到位，將加速啟動乾眼症新藥BRM421的三期臨床試驗。據了解，此次募資，由林群主導的安富基金則以入股12.9％成為最大股東。

全福此次現金增資，以每股25元溢價發行2.4萬張，在公司員工、原股東、與包含安富大健康一號有限合夥在內的特定人認購支持而如期完成。

董事長簡海珊表示，將加速BRM421三期臨床試驗能繼續推進和其他新藥的開發，爭取上市的契機。

全福已於11月16日向美FDA遞交BRM421治療乾眼症之三期臨床試驗計畫，若FDA經30天審查期無回覆意見，將於12月中旬正式啟動。

此次試驗設計為美國多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照的三期臨床試驗，將招收逾700位的中重度乾眼症病患，若一切順利，預計2023年第四季完成臨床試驗。目前全福已在全球專利佈局上拿到超過70個專利，並以國際法規規格持續新藥的開發。

全福自2013年成立以來，已成功開發了多項平台技術，包含色素上皮衍生因子（PEDF）及其衍生的短鏈胜肽技術平台（PDSP），及兩個免疫療法的新穎平台技術。即將進入臨床三期試驗的BRM421源自PDSP平台，而另兩項平台技術則已移轉（衍生）成立先知生物科技公司（Ascendo Biotechnology）。

簡海珊表示，此次現增將有助於持續利用PDSP技術平台開發創新藥物，並進一步利用轉譯科學的核心能力來孵化創新技術，充沛公司的研發產品線。