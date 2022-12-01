財政部南區國稅局1日指出，日圓近來走跌，我國進口日製商品廠商在日圓貶值下，除進口成本持續降低外，也因新台幣對日圓匯率接連上升，產生兌換盈益。年底將屆，營利事業須留意正確列報外幣交易所發生的兌換損益。

南區國稅局表示，《營利事業所得稅查核準則》規定，營利事業認列兌換損益應以實現者為限，如只是因匯率調整而產生的帳面差額，因屬未實現兌換損益，在稅務申報時就不得列報為當年度損益，之後在收、付帳款時，如因匯率變動，以致實際結匯金額與原入帳金額發生的差額，即為已實現兌換損益。

南區國稅局舉例說明，甲公司於今年年度中進口商品交易總金額為日幣8,000萬元，交易日的日圓匯率為0.2250，以進貨科目入帳金額為新台幣1,800萬元。如於年底仍未支付，依當日日圓匯率0.2230評價計算調整兌換盈益為16萬元【（日幣8,000萬元×0.2230）-1,800萬元】，因該筆盈益係匯率調整產生的帳面差額，尚未實現，於稅務申報時免列為年度收益課稅。

南區國稅局提醒，營利事業申報兌換損益項目時，都必須是收（付）款已實現，才能計入當年度兌換損益中，並應保存正確計算兌換損益之明細資料供國稅局核對，以免因申報錯誤遭調整補稅。