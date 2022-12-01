又要賣？台灣元宇宙概念股龍頭宏達電（2498）傳出將出售VR事業，宏達電今日表示，對於市場臆測「不予評論」，宏達電致力於拓展元宇宙生態系，合作夥伴涵蓋電信商、藝術、教育、娛樂等領域，預計明年上半年也將發表新一代的VR產品。

市場傳出，宏達電將出售VR事業，雖然沒有傳出潛在買家有哪些，仍被視為是宏達電11月30日股價強攻漲停板的關鍵，並帶動關係企業威盛收盤大漲超過8％、被視為元宇宙概念股的位速也同樣漲停鎖死。宏達電今日漲勢稍歇，11時股價約在58元附近。

值得注意的是，以宏達電手機事業早已似有若無、5G企業專網與AI醫療事業均處於早期發展階段，宏達電若真的如傳言出售耕耘多時的VR事業，走向值得關注。

根據TrendForce預估，2022年全球VR裝置出貨量約858萬台，年減5.3％。主要是高通膨衝擊終端市場消費力道、品牌廠商延遲或並未推出新品，以及Meta定價策略調整所致。受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3等新產品問世，預計2023年VR裝置出貨量將回升至1035萬台，年增20.6％。