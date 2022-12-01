沙夫豪森IWC萬國錶的經典柏濤菲諾系列腕錶再升級，融入高複雜功能萬年曆帶，有18K紅金和精鋼兩種款式，其中精鋼款是柏濤菲諾腕錶首款配備萬年曆功能的精鋼錶，錶徑僅40mm，更添紳士品味，是IWC目前錶徑最小的萬年曆錶。

沙夫豪森IWC萬國錶的經典柏濤菲諾系列萬年曆腕錶，精鋼款74萬6000元。（IWC提供）

兩款柏濤菲諾系列萬年曆腕錶搭載IWC自製82650型機芯，配備比勒頓上鏈系統及陶瓷組件，動力儲備60小，除日期、星期及月份顯示外，還設有IWC萬年曆月相盈虧顯示，每577.5年才會偏離地球衛星軌道一天。紅金款107萬1000元，精鋼款74萬6000元。