2019年因總統府私菸案被降職的邱彰信，傳出將轉任華航聯合管制處處長，掌管飛安。邱彰信的姐姐、立委邱議瑩昨(30)日被問及此舉是否把人命當兒戲一事，瞬間暴怒並反嗆，「你是哪一台啊，你怎麼會問這種問題啊」。在一旁目睹事發經過的資深記者羅旺哲則認為，這件事的癥結點，是在「為何犯錯還能升官」，並表示華航內辛苦認真工作的人，為何沒有官可升，才是問題。

邱彰信因為私菸案遭懲處，但傳出將重回華航一級主管「掌飛安」。邱議瑩昨被問及此事時表示，她弟弟是「老華航人」，工作相當認真、也很支持他，但被問及「是不是把人命當兒戲來看？」時卻瞬間暴怒，並反嗆「你是哪一台啊、怎麼會問這種問題，什麼叫人命當兒戲、我覺得你好低喔」，且直接走人。

羅旺哲昨在臉書指出，事發時他正站在一旁，並表示他可以理解為何記者會這樣問。羅旺哲提到，邱彰信升官的位置，過去都由航務、機物背景人士擔任，而以過去資料來看，他多以業務為主，當然會讓人質疑飛航安全，只不過，邱議瑩的弟弟，有沒有能力掌飛安單位，會不會影響飛航安全，這也沒人說得準。羅旺哲說這件事的癥結點，其實是在「為何犯錯還能升官」。

羅旺哲質疑，為什麼犯錯還能升官？而且還是轟動一時的私菸案。他說這顯然是華航內部有員工看不下去，才出面爆料，此外，邱彰信能在爭議過後能升官，是不是因為姐姐是邱議瑩，背景這麼顯赫，自然也會被外界質疑。羅旺哲說若這標準有通的話，那在華航內辛苦認真工作的人，為何沒有官可升？「這才是問題」。